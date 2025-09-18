Dos arrestreros vigueses auxilian en Malvinas al tripulante de un velero en problemas

Los arrastreros vigueses 'Festeiro' y 'Argos Pereira' rescataron al suroeste de las Islas Malvinas al tripulante de un velero que presentaba dificultades para llegar a puerto.

Según detalló el Gobierno de Malvinas en un comunicado, el velero 'Le Marguerite' partió del puerto de Stanley el domingo y en la jornada de este jueves tuvo dificultades cuando navegaba al suroeste de este archipiélago del Atlántico Sur.

La Autoridad Marítima de las Islas Malvinas, en cooperación con el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo en Ushuaia y el Centro Conjunto de Coordinación del Rescate en Fareham, dirigieron la operación en la jornada del miércoles por la tarde y durante la noche.

El marinero fue recuperado por el buque 'Festeiro', de Freiremar, antes de las 05:00 horas de estas jornada. En el operativo también participó el arrastrero 'Argos Pereira', de la armadora Pereira, según informa Europa Press.

La Autoridad Marítima de Malvinas movilizó a la 'FPV Lilbet' que se dirige hacia New Island para recoger al tripulante del velero que volverá a Stanley. "El Gobierno de las Islas Malvinas desea dar las gracias a todos los que han participado en esta exitosa operación de recuperación, tanto a bordo como en tierra", afirman en el comunicado.