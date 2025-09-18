Estas son las actuaciones para el aeropuerto de Vigo con el plan inversor de Aena 2027-2031

El Aeropuerto de Vigo será uno de los aeródromos beneficiarios del plan de inversiones aeroportuarias de Aena, incluido en el Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria (DORA) para el quinquenio 2027-2031.

En concreto, la compañía pública prevé una inversión total de 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 corresponden a inversiones reguladas. El resto, en cambio, se destinará a actuaciones no reguladas, es decir, asociadas a la actividad comercial.

Los 46 aeropuertos y los dos helipuertos de Aena en España recibirán las inversiones que "precisen para, como hasta ahora, cumplir con todos los requisitos de capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental", según informa la compañía en una nota de prensa.

Todas las actuaciones planteadas para estos aeródromos están basadas en una estrategia transversal de sostenibilidad. El objetivo, según Aena, es que todos sus aeropuertos sean Net Zero en 2030.

¿Qué actuaciones prevé Aena en Peinador?

Peinador es uno de los aeropuertos beneficiarios de estas actuaciones, que ya ha detallado Aena pese a no conocer la partida final que se destinará a la terminal de Vigo, donde ya se ha llevado a cabo en los últimos años la repavimentación de la pista. En concreto, se prevén las siguientes mejoras:

Actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal . Renovación de pasarelas de embarque, calderas y climatización, reforma zona de autobuses, señalética, depósitos agua potable y contraincendios, renovación SAI

. Renovación de pasarelas de embarque, calderas y climatización, reforma zona de autobuses, señalética, depósitos agua potable y contraincendios, renovación SAI Actuaciones en campo de vuelo y plataforma. Mejoras en vial lao aire, accesos aviación general, renovación 400Hz

Mejoras en vial lao aire, accesos aviación general, renovación 400Hz Mejora de la seguridad . Vallado perimetral y equipamiento de seguridad

. Vallado perimetral y equipamiento de seguridad Incremento de la seguridad operacional. Ampliación de franja

Ampliación de franja Mejoras en aparcamiento

Sistemas de información y comunicaciones. Elementos de campo

Elementos de campo Simulador SEI

Las inversiones reguladas se debatirán a propuesta de Aena en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas. También se presentará en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de cada región.

Finalizado el proceso de consultas, la propuesta de inversiones se integrará en la propuesta de Documento de Ordenación y Regulación aeroportuaria 2027-2031 (DORA) para continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva del Consejo de Ministros.

"El modelo tarifado de Aena está diseñado para facilitar inversiones necesarias para atender la demanda futura y garantizar elevados estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad", ha añadido la compañía dependiente del Gobierno de España, en clara referencia a la polémica surgida tras la marcha de Ryanair.