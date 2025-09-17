Detenido en Vigo por agredir y amenazar con un cuchillo a su pareja: "Para, no pegues a mi mamá"

La Policía Local de Vigo ha detenido a un vecino de la ciudad, de 28 años de edad, como presunto autor de un delito de violencia de género. El hombre supuestamente ha agredido a su pareja y la ha amenazado con un cuchillo.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron durante la tarde-noche del pasado domingo. El 092 recibió una llamada para acudir a un domicilio de la Avenida de Ramón Prieto, en la que se escucharon "muchos golpes, gritos y frases como 'para, no pegues a mi mamá".

Una patrulla se trasladó de inmediato a la zona y observó en la acera una maleta tirada, abierta y con ropa desperdigada. Los agentes consiguieron localizar el piso donde estaban ocurriendo los hechos, guiados por los gritos.

Al llegar a la vivienda, vieron prendas de ropa y enseres esparcidos, una mesa destrozada y toda la casa revuelta. En domicilio se entrevistaron con una mujer, madre de la supuesta víctima, que les explicó que en el piso vivían ella y su hermano, así como su hija y la pareja de ésta (el varón detenido).

Según su testimonio, que recoge Europa Press, la pareja de su hija había sido el responsable de los destrozos, tras una discusión con ella por haberle arrebatado un patinete eléctrico. Durante la riña, el joven golpeó a su pareja y también a la madre de ella.

Asimismo, cogió un cuchillo e hizo supuestamente ademán de clavárselo a su novia en varias ocasiones, tirándolo al suelo al escuchar que los vecinos aporreaban la puerta para ayudar a las mujeres.

El supuesto agresor negó los hechos y trató de convencer a los policías de que madre e hija habían sido las que realmente habían causado los destrozos y revuelto todo para comprometerlo y echarlo de la vivienda. No obstante, los policías procedieron a su detención.