El tráfico en Vigo: inicio de curso, obras imprescindibles y dos retos en el horizonte

La semana pasada, el BNG ponía el foco en el tráfico de Vigo, demandando al Concello un plan efectivo para evitar atascos y también plantear un nuevo modelo de movilidad, dando protagonismo al transporte urbano, con más frecuencias de autobús y aparcamientos disuasorios.

Lo cierto es que Vigo tiene en el horizonte, tanto a corto como a medio plazo, dos grandes hitos que influirán de manera directa en el tráfico de la ciudad: la celebración de Navidad, desde el encendido de las luces, que se prevé a mediados de noviembre hasta principios de enero, con la visita de miles de personas, y la puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Actualmente, se cifra en más de 90.000 vehículos los que acceden diariamente a la ciudad y según los últimos datos registrados por el padrón fiscal de 2025, hay 202.693 coches; así, en 2023 y 2024, Vigo se convirtió en la ciudad con más coches por habitante, con un máximo histórico de 202.749 vehículos, 151.287 turismos y 41.268 motos.

A esto se unen tres obras de calado de manera simultánea que han afectado de manera significativa al tráfico de la ciudad: la humanización de la calle Lepanto, el cambio de cara a la Avenida de Madrid, una de las vías principales de entrada y salida de la ciudad, y la construcción de las rampas mecánicas en Pintor Colmeiro. En el caso de la primera, este martes se abrirá de manera permanente un carril para poder acceder a Vialia, bajar por Alfonso XIII y tomar la salida en túnel a la autopista, lo que aliviará en cierta manera la circulación en un punto neurálgico del centro.

95% de calles con circulación buena o muy buena

Atendiendo a las cifras del Concello, este verano el departamento de Tráfico compartió un informe según el cual, el 95% de las calles de la ciudad registraban una circulación buena o muy buena; el 5% restante, sólo dos tramos de la ciudad presentaban una calidad del tráfico regular, y ninguna vía entraba en la categoría de malo.

Así, las calles con el tráfico más fluido eran: Avenida de Europa, Avenida de Castelao, zona de Beiramar hacia Julián Estévez y la circunvalación de Antonio Palacios. Los señalados como tramos con tráfico regular fueron la bajada de Gran Vía hacia Lepanto y Alfonso XIII y la zona de Beiramar hacia la calle Coruña.

Vigo, novena ciudad de España con más tráfico

En 2024, Vigo fue la ciudad de Galicia con más tráfico, y la novena de España, según el informe de Tom Tom, el navegador GPS; a nivel mundial, la 187. Según estos datos, recorrer 10 kilómetros en la ciudad olívica requiere, de media, 20 minutos y 53 segundos, 20 segundos más que en 2023.

En total, los vigueses invierten, según Tom Tom, 37 horas de espera en el coche anualmente, con un índice de congestión del 18%.

Usuarios del bus, lejos de 2019

Una de las principales vías para reducir el tráfico en la ciudad es el uso del transporte público. En el caso del Vitrasa, en 2024 contó con 18.265.184 viajeros, un 7,33% más con respecto al año anterior, aunque hay que tener en cuenta la huelga de los trabajadores de la concesionaria, con recortes en las líneas que se extendieron hasta la primavera, a pesar de que fue el 12 de marzo cuando se puso punto final a la huelga, que se extendió durante más de 100 días.

Pero esta cifra todavía se sitúa por debajo de la de 2019, el año antes de la pandemia, cuando se alcanzaron 22,4 millones de viajes, con una media diaria superior a los 61.000 viajeros; en 2024, cuando se retomó la normalidad, se llegó a superar los 50.000 de media.

"Tráfico bueno" desde el sector del taxi

Desde el sector del taxi, la percepción del tráfico en Vigo es que "no está siendo malo", aunque se produce "conflictos puntuales" en zonas en obras, como la Avenida de Madrid y Pintor Colmeiro.

Para el presidente de la Cooperativa Autotaxis provincial, Emilio Mosquera, el inicio del curso escolar, además de las lluvias de la última semana, no han alterado mucho el tráfico, especialmente en un intervalo crítico que es el de 08:30 a 09:00 horas.

Además, espera que en Navidad se repita y mejore, en base a la experiencia, el "protocolo" que se puso en marcha el año pasado que, en su opinión, funcionó a la perfección y desde el sector notaron la mejoría, siempre "primando la seguridad por encima de todo" y "habilitando espacios para que circulasen los taxis".

Antes del encendido de las luces llegará la feria de Conxemar, que se celebra del 6 al 8 de octubre y que se traduce en trabajo para los taxistas "desde el domingo anterior hasta el domingo siguiente", una cita que también ha ido mejorando los problemas de tráfico iniciales; y los partidos del Celta en Europa.

"Nos hemos reunido con Transportes por el tema de la vuelta a Europa, que en la UEFA son más estrictos en temas de seguridad, para definir el plan de recogida de aficionados, algo que se podrá extender a la Liga, porque en estos momentos el Celta genera mucha expectación y va mucha gente a Balaídos", explica a Treintayseis.

También destaca que ha sido un buen verano, nada que ver con la ciudad "de los años 90", con eventos como O Marisquiño, aunque las últimas dos semanas de agosto fueron "más tranquilas".

Navidad y ZBE, próximos retos

La Navidad es uno de los principales retos para el tráfico de Vigo; la llegada de miles de turistas ha ido progresivamente afectando de menor manera al centro de la ciudad, que dispone de un plan de tráfico que supone el corte del centro de la ciudad a la circulación pero que ofrece aparcamientos disuasorios y opciones para llegar a los puntos neurálgicos sin necesidad de sacar el coche.

Por otro lado, habrá que ver cómo afecta al tráfico la puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones, cuya primera fase arrancará en principio el 1 de noviembre y que, durante un año, estará de manera informativa, para desarrollarse progresivamente en dos fases más.

En este caso, Vigo contará con cuatro ZBE: el centro, la Plaza de Portugal, Bouzas y O Calvario. Estas zonas, según el Concello, buscan mejorar la calidad del aire y la salud de la población, contribuir a mitigar el cambio climático, promover modos de transporte más sostenibles e impulsar la eficiencia energética.