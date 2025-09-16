Ofrecido por:
Recibo de la basura: el BNG de Vigo propone un nuevo modelo para abandonar Sogama
Los nacionalistas proponen constituir un grupo de trabajo para elaborar una alternativa al actual sistema de gestión de residuos, el cual consideran "obsoleto, contaminante y carísimo"
Tras la polémica subida del recibo de la basura, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha propuesto avanzar en un nuevo modelo de gestión de residuos, apostando por una solución a nivel metropolitano. El objetivo, según han informado este martes, es que Vigo abandone Sogama.
Así, el frente nacionalista ha demandado al gobierno municipal que constituya un grupo de trabajo para estudiar y elaborar una alternativa al actual sistema, que definen como "obsoleto, contaminante y carísimo".
"No se trata sólo de rechazar un tarifazo injusto, sino de dar el debate sobre cómo gestionamos los residuos, una de las grandes materias pendientes de Vigo", ha afirmado el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas.
Al respecto, Igrexas ha lamentado que la ciudad apenas recoja para reciclaje el 13% del total de residuos, lejos del objetivo del 50% marcado por la normativa europea, estatal y gallega desde este año.
En consecuencia, el portavoz nacionalista ha criticado el modelo "antiecológico" de Sogama, ya que la empresa de titularidad autonómica quema la mitad de la basura que recibe y acumula en un vertedero más de un 30%. Además, sólo recupera a través del reciclaje un 7%.
Estos datos, según Igrexas, demuestran la "ineficacia de Sogama". También los comparó con la planta comarcal de Nostián, en A Coruña, donde se recupera una cuarta parte de los residuos. El nacionalista considera que Sogama actúa bajo intereses económicos de grupos como Gas Natural o Vatalia-Copasa.