Tres heridos en Vigo tras producirse una colisión frontolateral entre dos coches

Según fuentes de la Policía Local consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron minutos antes de las 09:30 horas en la avenida Clara Campoamor. Allí, dos vehículos habrían colisionado, invadiendo uno de ellos el carril contrario.

Por su parte, fuentes del 112 Galicia han explicado que fue un particular el que alertó a los servicios de emergencias del suceso, indicando que habría varias personas heridas.

Por ello, se dio aviso a los servicios sanitarios, que trasladaron a tres personas a un centro hospitalario.