Tres heridos en Vigo tras producirse una colisión frontolateral entre dos coches
Fue un particular quien alertó a los servicios de emergencia del suceso, indicando que habría varias personas heridas
La avenida Clara Campoamor ha sido el escenario de una colisión frontolateral entre dos coches este martes por la mañana en Vigo. Tres personas han resultado heridas leves tras el accidente.
Según fuentes de la Policía Local consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron minutos antes de las 09:30 horas en la avenida Clara Campoamor. Allí, dos vehículos habrían colisionado, invadiendo uno de ellos el carril contrario.
Por su parte, fuentes del 112 Galicia han explicado que fue un particular el que alertó a los servicios de emergencias del suceso, indicando que habría varias personas heridas.
Por ello, se dio aviso a los servicios sanitarios, que trasladaron a tres personas a un centro hospitalario.