Sogama responde a Caballero: "Ya puede devolver a los vecinos los 2,4 millones que paga la Xunta"

El presidente de Sogama, Javier Dominguez Lino, en la planta de transferencia de residuos de Guixar, en Vigo, a 15 de septiembre de 2025 Europa Press

El presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, ha acusado este lunes al alcalde de Vigo, Abel Caballero, de mentir sobre la subida del canon por tratamiento de residuos y el impacto de ésta en el recibo de la basura de los ciudadanos. Domínguez Lino ha reconocido la subida, pero ha recalcado que tiene su origen en una ley estatal.

En declaraciones a los medios, el presidente de Sogama ha explicado que la nueva normativa establece nuevos impuestos a la incineración y al vertido. Dicha norma, ha recordado, entró en vigor en 2023 y entonces la empresa pública dependiente de la Xunta asumió íntegramente el coste —unos 9 millones de euros—, con la esperanza de que el ejecutivo eliminase esta tasa, y siguiera la estela de otros países europeos, como Alemania, Irlanda o Finlandia, que no la cobran.

El gobierno de España, ha lamentado Domínguez Lino, no solo no dio marcha atrás, sino que aplicó "otras medidas sancionadoras", como la supresión de la retribución a la inversión en la planta termoeléctrica o la disminución de la retribución a la explotación de la planta de cogeneración. Todo ello supuso un desfase en las cuentas de Sogama de unos 30 millones, lo que llevó a aumentar el canon de 66 euros a 108 euros por tonelada de residuos, según informa Europa Press.

No obstante, el presidente de Sogama ha matizado que "siendo conscientes del impacto que supondría para las arcas municipales", la Xunta decidió asumir un 60% de ese incremento. Es decir, de la subida de 42 euros por tonelada, Sogama asumió 25 euros, mientras que el 40% restante —17 euros— se repercutió a los ayuntamientos. En el caso de Vigo, se traduce en una subida de 4,1 millones anuales, de los cuales Sogama paga 2,47 y el Concello otros 1,68 millones de euros.

Además, ha explicado que el Ayuntamiento olívico se acogió al canon reducido, de 95 euros, y de forma paralela, la Xunta le ingresó en abril pasado 1,3 millones de euros procedentes del Fondo Ambiental Adicional. "Esto quiere decir que el coste a día de hoy para el Concello de Vigo es de 83 euros y no de los 108", ha señalado. "Ya puede devolver a los vecinos los 2.471.400 euros que está soportando la Xunta de Galicia", ha añadido Domínguez Lino.

Reciclar más para ahorrar más

Por otra parte, ha recordado que "si Vigo cumpliese con los objetivos de reciclaje que establece la Unión Europea, que para el 2025 es un 55%, en lugar del 13% que está reciclando en estos momentos, el Ayuntamiento se ahorraría 3,4 millones de euros" que dejaría de pagar a Sogama y que le ingresarían Ecoembes y Ecovidrio.

Domínguez Lino también ha apuntado que la normativa obliga a los ayuntamientos, desde abril de este año, a implantar una tasa de residuos no deficitaria, en las que se incluyan los costes reales del servicio. "Una obligación que igual tiene que ver con la reciente subida de las tasas municipales, no solo en Vigo, sino en otros ayuntamientos de toda Galicia y de toda España", ha apuntado.

El presidente de Sogama ha pedido "dejarse de acusaciones y debates estériles" y trabajar por "reducir la generación de residuos e incrementar la tasa de reciclaje", al tiempo que ha añadido que si el Gobierno central elimina los nuevos impuestos, Sogama "volvería a cobrar los 66 euros por tonelada".

Caballero acusa a la Xunta de "estafa"

El gobierno municipal de Vigo lleva meses criticando la subida del canon de Sogama, apuntando directamente a la Xunta por "hacer negocio" y "estafar" a la ciudad, y ha justificado la subida del recibo a los ciudadanos por ese incremento del canon "del 70 %".

Al respecto, en los últimos días, el propio regidor, Abel Caballero, ha insistido en que el encarecimiento del recibo se debe a que la ciudad paga 4,1 millones más a Sogama y que el propio Ayuntamiento solo repercute una parte de la subida, concretamente, 31 euros de los 42 de incremento —mientras que Sogama mantiene que la parte que va con cargo a las arcas municipales es de 17 euros—.