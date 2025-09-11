Vigo exige la autorización "inmediata" de las nuevas rampas de Gran Vía: "Llenaré Vigo de carteles hablando de Rueda"

El Concello de Vigo avanza con el proyecto de las nuevas rampas de Gran Vía. La corporación local ha enviado la primera fase a la Xunta la semana pasada y Abel Caballero ha exigido una respuesta "inmediata y positiva".

En un audio compartido con los medios de comunicación, el alcalde de Vigo da un plazo de dos semanas al gobierno autonómico para que autorice la obra. "Es el tiempo que se tarda en revisar un proyecto", ha afirmado.

"Les exijo contestación inmediata y positiva, porque el proyecto cumple con todas las normas y con todo lo que el Ayuntamiento tiene que cumplir", ha añadido, así como ha advertido: "Si la Xunta la retrasa, se lo estaré recordando".

De hecho, ha amenazado con colgar carteles del presidente de la Xunta por toda la ciudad: "Si se le ocurre decir que no, llenaré Vigo de carteles hablando de él. Lleno de carteles diciendo que nos quiere paralizar".

En este sentido, Caballero ha asegurado que "no le extrañaría" que el gobierno autonómico retrasa la autorización porque "Rueda le tiene pánico a que sigamos haciendo obras en Vigo, a que sigamos tirando por Vigo, a que sigamos haciendo rampas".

Una obra de 26 millones de euros

Por otro lado, el regidor socialista ha recordado que esta primera fase situará rampas entre la confluencia con el Centro Comercial Gran Vía hasta la rotonda de Illas Baleares. Ahora bien, las obras conectarán rampas desde Plaza América hasta Plaza España.

"Después se harán las conexiones con la zona de la calle Barcelona, de la calle Zaragoza, de la calle Hispanidad, de Sárdoma, de Salgueira", ha explicado Caballero. "Una gran red de rampas mecánicas que estamos ejecutando", ha concluido el alcalde.

En total, el nuevo tramo de Gran Vía supondrá una inversión de 26 millones de obras. "El Concello de Vigo es solvente y tenemos ese dinero", ha añadido Caballero, que ha recordado que la Xunta ya "paralizó" en su día las rampas de Gran Vía desde El Corte Inglés.