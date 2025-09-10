El PP llevará al pleno una propuesta para "relanzar" el aeropuerto de Vigo

El Partido Popular llevará al pleno municipal de este viernes una moción para instar a Aena a congelar las tasas aeroportuarias y a ejercer una política activa de captación de vuelos para relanzar el aeropuerto de Peinador, demanda ésta que se hace extensiva al gobierno local.

"Desde el PP de Vigo nos negamos a quedarnos de brazos cruzados con lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Peinador", ha declarado la presidenta del PP local, Luisa Sánchez, que ha asegurado que Caballero se mantiene como "un mero espectador" ante la caída de pasajeros y "retuerce los motivos" para "no enfadar a su jefe", los populares se "rebelan" ante "un nuevo agravio del gobierno de Pedro Sánchez hacia nuestra ciudad".

Así, de cara al próximo pleno, que tendrá lugar este viernes, presentarán una moción para instar a Aena a dar marcha atrás en su decisión de subir las tasas aeroportuarias, después de haber cerrado el primer semestre de este 2025 obteniendo un beneficio neto de casi 900 millones de euros, un 10% más que en el año anterior.

"Ahora nuestro aeropuerto afronta una temporada baja con sólo cuatro líneas directas: Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria", ha señalado Sánchez, que se ha preguntado "¿cuántas conexiones ha captado y asentado Aena en Vigo en los últimos años? Ninguna".

Descenso de pasajeros

Un descenso del que culpa no sólo al Gobierno central, sino también a Caballero, al que ha asegurado que "ha dejado de interesarle Peinador" porque "ya no le da fotos y ya no aporta buenas noticias", por lo que "lo abandona a su suerte".

Así, ha solicitado al regidor que abandone "su afán de protagonismo" y trabaje de la mano de "verdaderos expertos" para "despertar" el interés de aerolíneas interesadas en operar "a mercado" desde Vigo, planteando además una promoción en origen para atraer turismo.

"Desde luego, si Pedro Sánchez y Abel Caballero se quieren cargar el aeropuerto de Vigo, van por buen camino", ha concluido Luisa Sánchez.