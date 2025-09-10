El Gobierno defiende la actuación policial en la llegada de La Vuelta a Mos (Pontevedra)

Los ecos de las protestas propalestinas que obligaron a finalizar La Vuelta ocho kilómetros antes de la meta en Mos aún resuenan en Pontevedra. El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, ha defendido la actuación policial y ha reprochado la actitud del Partido Popular y del Bloque Nacionalista Galego.

"En primer lugar, nuestra condena total y explícita por la interrupción de la prueba deportiva y la ocupación del espacio público", ha afirmado Losada, pese a expresar su apoyo al libre derecho de manifestación y reunión para transmitir solidaridad con "el sufrimiento del pueblo de Palestina".

Ahora bien, no comprende que "algunos de los manifestantes en el Alto de San Cosme gritasen cómplices a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". Losada considera que la actuación policial fue "proporcionada e impecable".

En este sentido, ha recordado que "estos mismos guardias civiles y policías nacionales son los que estaban colaborando hace pocos días en la lucha contra los incendios forestales de Galicia". "Yo estoy orgulloso de ello y quiero felicitar expresamente a todos los agentes y a sus mandos", ha añadido sobre la intervención en Mos.

Pide "sentidiño" al Partido Popular

Por otro lado, Abel Losada ha pedido "sentidiño" a ciertos dirigentes del Partido Popular que "parecen empeñados en sacar rédito político a toda costa de estas manifestaciones". "No parece haber sido una buena idea borrar las banderas palestinas de las carreteras y no parece una idea muy feliz culpar a esta Subedelegación de los sucedido", ha dicho en referencia a la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo.

"No entiendo muy bien si la señora alcaldesa pretendía que este humilde subdelegado hubiera ordenado cargar contra la gente que portaba banderas y mensajes contra un genocidio", ha añadido. Losada también ha tenido palabras sobre el vídeo del presidente de la Diputación de Pontevedra. "Los manifestantes están con las pancartas que consideran".

Por último, ha criticado las declaraciones del portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Néstor Rego. El nacionalista se mostró este martes orgulloso de la interrupción de la etapa ciclista. "No puedo compartirlo y me parece un error", ha afirmado Losada.

"Se puede expresar el dolor y la repulsa a este genocidio sin alterar el orden público, ni poner en riesgo la seguridad de las personas", ha criticado también el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, que considera que "hay demasiada gente que vive del conflicto este 2025 y yo, honestamente, creo que se equivocan".