Vigo acogerá el XV Congreso Internacional de Bioética de la AEBI a finales de mes

El Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, en Vigo, acogerá los días 26 y 27 de septiembre el XV Congreso Internacional de Bioética de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI).

Bajo el lema 'Bioética de las tecnologías emergentes en el ámbito de la salud', será la primera vez que la AEBI llevará a cabo este evento en Galicia. Con carácter bienal, el congreso reúne expertos, investigadores y profesionales del ámbito sanitario y académico de todo el mundo.

En el evento se abordarán los desafíos éticos más relevantes que plantea la rápida incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología, la robótica y las ciencias cognitivas a la práctica médica.

En la cita se analizará cómo estos avances transforman la atención sanitaria, planteando preguntas críticas sobre la dignidad humana, la privacidad, la equidad y la responsabilidad profesional.