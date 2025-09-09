El BNG demanda un plan de tráfico efectivo en Vigo para evitar la congestión en la ciudad

El BNG de Vigo ha denunciado la falta de previsión del Concello frente a los atascos que están marcando el arranque del curso escolar.

Los nacionalistas han reclamado un plan de tráfico efectivo que tenga en cuenta el incremento de desplazamientos laborales y comerciales, y también que evite la congestión provocada por las obras en puntos clave de la ciudad.

El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, ha advertido que la situación puede empeorar con la llegada de las lluvias si el Concello no adopta medidas urgentes para garantizar accesos más ágiles a colegios y centros de trabajo.

Además, ha señalado que las actuaciones en la Avenida de Madrid, Lepanto o Pintor Colmeiro agravan el problema, reclamando mayor control y rapidez en la ejecución de las obras.

Iglesias ha destacado que, según el índice de movilidad de TomTom, Vigo es la ciudad gallega con mayores problemas de circulación y la novena peor de España, con una media de 37 horas al año perdidas en atascos.

Por esto, el BNG ha insistido en que es necesario un cambio profundo del modelo de movilidad, con más frecuencias de autobús, prioridad semafórica para el transporte urbano y aparcamientos disuasorios, con el fin de reducir la entrada diaria de más de 90.000 vehículos a la ciudad.