Vigo avanza cuáles serán los festivos locales para 2026: uno caerá en sábado

El Concello de Vigo ha decidido ya cuáles serán los dos festivos locales para 2026, una decisión que tendrá que pasar previamente por el Pleno municipal este próximo viernes.

Como es habitual, la decisión cambia con respecto a 2025. La Reconquista y San Roque son los dos festivos tradicionales de Vigo, que el gobierno de Caballero suele proponer siempre que no caigan en domingo y escoja, en este caso, el Martes de Carnaval como día no laborable.

Los ciudadanos de Vigo han podido observar dicho cambio en 2025. El 16 de agosto, día de San Roque, cayó en sábado y la corporación trasladó el festivo al 4 de marzo.

Para 2026, pese a que San Roque cae en domingo, Abel Caballero y su gobierno han decidido que el día 17 de agosto sea festivo. "Me alegro de que el señor Caballero haya asumido nuestra petición de poner en valor una de las festividades con más arraigo en Vigo", ha afirmado la presidenta del Partido Popular (PP) de Vigo, Luisa Sánchez.

Los populares propusieron el pasado 18 de agosto que el Concello volviese a fijar como festivo San Roque. "El barrio y la Hermandad de San Roque lo venían reclamando. Estoy segura de que se alegrarán de la noticia", ha valorado.

Un festivo en sábado

Ahora bien, si los vigueses esperaban tres días de fiesta en el Casco Vello por motivo de la Reconquista, 2026 no será su año. El Concello ha decidido mantener como día no laborable el 28 de marzo, que será sábado.

Al respecto, la presidenta del PP ha lamentado la "poca ambición" del regidor socialista al no mover el festivo para el viernes 27 y "así articular tres días de celebraciones en el Casco Vello".

“Tras la experiencia de este año, que propició tres días de lleno en nuestro Casco Vello y contribuyó a que la ciudad se volcara con la Reconquista, lo lógico era repetir", ha criticado Luisa Sánchez la decisión del Concello, que considera "inexplicable".