Esta es la predicción del tiempo para este domingo en Vigo

Los cielos se mantendrán nublados a lo largo de la jornada

Vigo despide la semana con cielos nublados en los que por momentos asomará tímidamente el sol. De acuerdo con la predicción de MeteoGalicia, la probabilidad de lluvia para esta jornada es alta, en torno al 95%, si bien estas se han concentrado en las primeras horas del día.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros se mueven entre los 14 grados de mínima y los 23 grados de máxima, marcando una tónica general que se mantendrá a lo largo de la próxima semana.

La lluvia regresará con fuerza el miércoles, mientras que hacia el fin de semana las nubes se irán disipando dando paso a cielos más soleados y temperaturas ligeramente más altas.