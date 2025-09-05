El tiempo en Vigo: ¿llegarán más lluvias este fin de semana?

El verano se acaba, el otoño ya se puede atisbar desde el horizonte y las dudas aparecen frente a los armarios: ¿Lloverá? ¿Hará calor? ¿Sudadera o chaqueta? La incertidumbre es la protagonista de esta época del año y, específicamente, de este primer fin de semana de septiembre.

Según MeteoGalicia, a corto plazo se espera una alternancia de cielos con nubes y claros con momentos poco nublados o despejados, "ocasionalmente muy nublados".

Las nubes irán ganando terreno con el paso de los días. Desde este viernes hasta el sábado por la tarde, el sol brillará en la ciudad olívica. Será a partir del sábado por la noche cuando los vigueses sufrirán las primeras precipitaciones, que se alargarán hasta el domingo por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo, con mínimas que ascenderán moderadamente y máximas que descenderán ligeramente. Así, pasaremos de los 25 grados de este viernes hasta los 23 del domingo, con mínimas que irán desde los 13 hasta los 16 grados.

En lo referido a la calidad del aire, MeteoGalicia prevé que se mantendrá a un nivel favorable en general. Por otro lado, de cara a la próxima semana, la probabilidad de precipitaciones es alta.