La falta de curas en Pontevedra permite a una mujer "celebrar la Palabra" en siete parroquias

El templo parroquial de San Martín de Coia durante la celebración del Centenario de la Adoración Nocturna Femenina Diócesis de Tui-Vigo

El obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, Antonio Valín Valdés, ha hecho pública este martes la remodelación de algunas parroquias de la ciudad olívica y de varios municipios del área, y ha confirmado que una mujer, Almudena Suárez Cerviño, seguirá "celebrando la Palabra" en varias de ellas.

Esta remodelación se ha llevado a cabo, según ha informado el obispado, para "paliar las actuales deficiencias de atención en las mismas, bien sea por las recientes bajas o jubilación de varios sacerdotes, pero sobre todo por la imprescindible búsqueda de una mejor atención de cada parroquia a pesar de la escasez de clero".

En el marco de esa reestructuración, destaca el nombre de una única mujer, Almudena Suárez Cerviño, que lleva años colaborando con la diócesis en la celebración de la Palabra —no puede oficiar misa formalmente, pero sí celebrar la Palabra y dar la comunión previa consagración por parte de un sacerdote—.

Desde este 1 de septiembre, Almudena Suárez es la encargada durante los próximos 6 años de dirigir la celebración de la Palabra "en ausencia de presbítero" en las parroquias de Santa María de Salceda, San Xurxo de Salceda, San Martiño da Picoña, Santo Tomé de Parderrubias, Santos Xurxo e Pastor de Entenza, San Vicente de Soutelo y Santo Estevo de Budiño, todas en el arciprestado de A Louriña.

En este caso, la diócesis autoriza a un seglar la atención dominical de una comunidad, cuando está "suficientemente preparado para llevar a cabo una celebración de la Palabra y distribución de la comunión", cuando no está disponible un presbítero que pueda encargarse de la eucaristía.