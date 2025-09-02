Detenida en Vigo por agredir a una agente de Policía tras robar un bolso

La Policía Local de Vigo detuvo este domingo a una joven de 26 años acusada de un delito de atentado contra la autoridad, después de que agrediera a una agente que trataba de cachearla tras el robo de un bolso.

Los hechos ocurrieron hacia las 20:00 horas en un establecimiento de la calle Doctor Carracido, donde la víctima localizó a la sospechosa después de que un viandante la alertara del robo ocurrido en una lavandería de la calle Méndez Garrido. La mujer recuperó el bolso en el mismo local, justo cuando llegaron los agentes.

En el cacheo preventivo, la detenida pasó de colaborar a mostrarse violenta, lanzando insultos, patadas y manotazos, hasta que finalmente propinó un puñetazo en el brazo a una de las funcionarias. En ese momento fue reducida y trasladada a dependencias policiales.