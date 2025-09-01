El PP de Vigo critica el "sablazo" de Caballero por la subida de hasta un 49% en la tasa de la basura

El grupo municipal del Partido Popular de Vigo ha lamentado que este mes de septiembre comienza con el "sablazo" del gobierno de Abel Caballero al bolsillo de los vigueses, con el cobro domiciliado de un recibo de la basura que ha aumentado hasta un 49%.

El recibo consta de una parte fija que aumenta de los 92,65 euros a los 94,33 euros, y se le añade una parte variable que oscila entre los nueve euros de las viviendas vacías hasta los 43,90 de los inmuebles con seis o más habitantes, por lo que este año la tasa de la recogida de la basura doméstica puede llegar hasta los 138,23 euros.

En el caso de los hogares con 4 personas, es de 131,23 y en los que cuentan con menos se eleva a 123,73 euros. En términos relativos, se trata de encarecimientos que van desde el 33% hasta el 49%.

"Nueva falsa promesa"

El portavoz popular en el Concello de Vigo, Miguel Martín ha reprochado que mientras el gobierno local presume "falsamente" de tener la presión social más baja de Galicia y" el alcalde se dedica a culpar a otros de las decisiones recaudatorias que adopta su gobierno", los vigueses continúan pagando cada vez más sin que se materialicen las medidas prometidas por Caballero para aliviar la presión fiscal.

"Se trataba de una nueva falsa promesa que lanzó en su momento Caballero para tratar de acallar las críticas iniciales pero que se ha revelado, una vez más en mentira", ha recordado el edil popular.

Además, los populares reprochan que el alcalde tampoco ha actuado de manera indirecta para compensar este aumento en la presión fiscal de las economías familiares ya que en este 2025 aplicaron una bajada proporcional en otros impuestos y tasas municipales, como por ejemplo el IBI.

"Pero aquí en Vigo nada de nada pese a las promesas. En este 2025 el gobierno de Abel Caballero subió todos los impuestos un 4% y para el 2026, por tercer año consecutivo, va a hacer exactamente lo mismo. De nuevo va a subir los impuestos a todos los vigueses otro 4%", ha apuntado el portavoz del grupo municipal popular, quien denuncia que "todo es para poder seguir presumiendo de deuda cero".