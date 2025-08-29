Un vecino de Vigo, investigado por dañar el cruceiro de O Hío, en Cangas (Pontevedra)

Restos de una figura desprendida del cruceiro de O Hío, en Cangas (Pontevedra), como consecuencia de un accidente de tráfico Guardia Civil

La Guardia Civil investiga a un vecino de Vigo, de 48 años de edad, como presunto autor de un delito contra el patrimonio histórico. El hombre habría causado daños en el cruceiro de O Hío, en Cangas (Pontevedra), catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).

Según ha informado Europa Press, el pasado 15 de julio se ocasionaron daños al monumento. Se personó una patrulla de la Comandancia de SEPRONA, que comprobó que al cruceiro le faltaba una figura en su lado derecho. Así, pudieron apreciar diferentes impactos en la base de la estructura y rozaduras en las piedras.

En su investigación, la Guardia Civil contó con la colaboración de la Policía Local de Cangas, que elaboró un informe recabando datos y testimonios. La propia Policía entregó a la Guardia Civil los restos de la figura que faltaba y que se corresponde con el personaje de Adán.

Igualmente, la Policía informó de que ese 15 de julio había recibido una llamada telefónica alertando de un accidente de tráfico en la parroquia de O Hío. Al llegar, el vehículo implicado había abandonado el lugar y, en su huida, había causado daños a una vivienda.

Supuestamente, el conductor del vehículo habría sido quien había causado los daños en el monumento, al que accedió saltando una reja circular que lo protege. El hombre fue citado en dependencias policiales en calidad de investigado.