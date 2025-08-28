La cancelación de un vuelo Vigo-Barcelona por razones técnicas afecta a 170 pasajeros

El vuelo Vigo-Barcelona operado por Vueling que tenía previsto salir a primera hora de la tarde de este miércoles del aeropuerto de Peinador tuvo que ser suspendido "por razones técnicas", según han informado fuentes de la aerolínea, que han confirmado que los pasajeros afectados, unos 170, ya han empezado a ser reubicados.

De hecho, la compañía ha explicado que, tras confirmarse que el avión no podría volar pusieron en marcha el protocolo para "buscar la mejor alternativa" para los viajeros.

Así, las mismas fuentes han explicado que una parte del pasaje ya ha llegado a su destino en la mañana de este jueves, tras ser reubicados en vuelos que partieron de Santiago y A Coruña.

En estos casos, ha explicado Vueling, se les ha ofrecido hacerse cargo de alojamientos y traslados. Además, otra parte de los viajeros saldrá hacia Barcelona "entre este viernes y el sábado" desde las terminales de Santiago y de Vigo. Las personas que han rechazado esos reacomodos pueden reclamar el reembolso económico correspondiente.

Sobre las quejas de los pasajeros afectados por la demora en ofrecer datos y la falta de información, la compañía ha señalado que no le constan esos problemas, pero ha admitido que este tipo de situaciones pueden producirse, dependiendo del funcionamiento de cada aeropuerto.