Vitrasa incorpora cinco nuevos autobuses para su flota de Vigo

Vitrasa ha presentado este martes en un nuevo modelo de autobús para su flota de Vigo, que contará con cinco ejemplares del Solaris Urbino 12 hybrid. Uno de ellos ya está en servicio en la línea C1 y el resto se incorporarán en los próximos días.

Este nuevo modelo tiene 12 metros de longitud, con piso bajo integral y tres puertas dobles de acceso. Está diseñado para facilitar la entrada y salida de pasajeros, según ha comunicado Vitrasa.

La compañía también ha informado que su tracción es 100% eléctrica, complementada con un generador diésel que permite una reducción del 30% en el consumo de combustible y, por tanto, una disminución equivalente en las emisiones de CO₂.

Por otro lado, el modelo adquirido prescinde de caja de cambios, dispone de rampa eléctrica para mejorar la accesibilidad al vehículo e incorpora un alcoholímetro para el arranque, así como sistemas de detección frontal y lateral de peatones y ciclistas.

Caballero presume de Vitrasa

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha presidido la presentación oficial de este modelo de autobús híbrido en las instalaciones de Vitrasa. "La edad media de los buses urbanos de Vigo es de unos cuatro años, seguramente de las más bajas en comparación con otras ciudades de España", ha afirmado.

Además, el regidor socialista ha informado que el número de viajeros en el transporte urbano está creciendo tras la bajada durante la pandemia. También ha asegurado que Vigo tiene un precio muy competitivo, con gratuidades para los pensionistas y para los menores de 15 años, así como "una reducción del precio del billete muy considerable con la PassVigo".

El BNG pide al alcalde menos "selfies" y mejor servicio de buses

“Menos selfies con Vitrasa e máis e mellor bus urbano para as viguesas e vigueses”, han reclamado este martes desde el BNG de Vigo, aprovechando la visita del alcalde a Vitrasa. Los nacionalistas han recordado que se han mantenido las 250 frecuencias recortadas desde la pandemia y con uno de los billetes más caros del Estado, "incluso con las bonificaciones".

"No hay posado fotográfico ni anuncio propagandístico que pueda tapar la realidad de que la mayor ciudad de Galicia tiene hoy un peor servicio de autobús urbano que hace cinco años", ha afirmado el portavoz del BNG, Xabier P. Igrexas.

Igrexas ha vuelto a denunciar que el servicio de Vitrasa no conecta adecuadamente el conjunto de barrios y parroquias, tiene un mapa de líneas "obsoleto" y frecuencias "absolutamente insuficientes".

Así, ha recalcado la oportunidad que significa el fin de la concesión de Vitrasa para la ciudad, para contar con un servicio de bus "a la altura de las necesidades de la ciudadanía". Desde el Bloque consideran que "es el momento" de remunicipalizar el autobús de Vigo.