Milagro en Moaña (Pontevedra): calcinado por completo un vehículo y su conductora sale sin herida alguna

Un coche ha quedado calcinado por completo en Moaña (Pontevedra) durante la mañana de este martes. Con todo, no ha habido heridos en el accidente.

Según informa Europa Press, en el vehículo únicamente viajaba la conductora, que pudo salir a tiempo del turismo. La mujer se encuentra en perfecto estado, según trasladan fuentes de la Policía Local.

El aviso lo recibió este mismo cuerpo, que pidió al 112 Galicia medios de extinción porque el fuego afectaba al coche, tal y como informa el Centro de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE).

Hasta el lugar del suceso se desplazaron, además de la Policía Local, la Guardia Civil, Protección Civil de Moaña y los Bomberos do Baixo Miño.