Abel Caballero anuncia que "el histórico escudo de la ciudad" presidirá la entrada al Concello

Concello de Vigo y el escudo de la ciudad Concello de Vigo

El Concello de Vigo está en obras. El alcalde Abel Caballero ha informado este martes que se están realizando trabajos de impermeabilización de las dependencias policiales en Praza do Rei, así como en la entrada al Ayuntamiento, donde se colocará el "escudo histórico de la ciudad".

Según ha explicado el regidor socialista, la Xunta de Goberno Local aprobó en diciembre el expediente de contratación de las obras del proyecto básico y de ejecución de la impermeabilización de las dependencias de la Policía Local en el Concello.

El Concello preveía un coste de 138.684 euros y, posteriormente, en abril se adjudicaron a estos trabajos 130.363 euros.

Caballero ha explicado que se trata de una actuación global para eliminar filtraciones y humedades en la planta baja y en la planta -1 del edificio consistorial. Las obras se realizan ahora para aprovechar el buen tiempo y con la previsión de rematarlas antes del invierno.

En estos momentos, los operarios están actuando en el tejado de la Oficina de Obxectos Perdidos, así como en la entrada al Concello. Allí, la jardinera existente generaba filtraciones de agua sobre la zona de vestuarios.

En esa pared, donde se encontraba el busto del rey emérito Juan Carlos I hasta el inicio de las obras, Caballero ha anunciado que se colocará "el escudo histórico de la ciudad".

El alcalde ha señalado que el consistorio municipal no cuenta con ninguna identificación tradicional como Concello en su parte frontal. "Ya veremos cómo se hace", ha añadido el regidor, que ha asegurado que la obra se le encargará "a un artista local".

Busto de Juan Carlos I

Caballero no ha desvelado si la inclusión del escudo supondrá la desaparición del busto de Juan Carlos I que se encontraba en el acceso al ayuntamiento y que fue retirado por las obras este lunes.

En este sentido, cabe recordar que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha pedido que la retirada de la estatua del emérito sea permanente. "Unha ampla maioría social de Vigo non comprende que clase de honra merece un monarca que defrauda o propio sistema tributario", afirmó este lunes su portavoz, Xabier P. Igrexas.