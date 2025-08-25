Vigo planea un Museo de Historia de la ciudad: esta será su ubicación

El gobierno de Abel Caballero prepara un nuevo proyecto para engrandecer la figura de la ciudad: un Museo de la Historia de Vigo.

Así lo ha avanzado en un audio remitido a los medios de comunicación, en el que también ha indicado cuál será su ubicación: el Verbum, situado en la Avenida de Samil. "Vamos a iniciar el estudio para que podamos contar toda la historia y señalizar los grandes hitos de la ciudad", ha declarado Caballero.

Para esto, contempla crear una comisión de profesionales, "mujeres y hombres expertos", para ir redactando el proyecto con los hechos más destacados de la historia de Vigo.

Caballero ha señalado que, como "la creación del museo requiere un tiempo", se irán preparando exposiciones temporales hasta que se pueda abrir el museo.

"Quiero que sea una seña más de la identidad y autoestima de nuestra ciudad", ha sentenciado Caballero.