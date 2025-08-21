El Concello de Vigo licita la construcción de la biblioteca de Teis: "En marcha ya"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha confirmado que su Gobierno aprobará este viernes la licitación correspondiente para construir la biblioteca de Teis. Vecinos del barrio y el BNG vienen denunciando que será solo una sala de lectura sin libros ni personal.

Caballero ha detallado que la obra tendrá un coste de 1.033.000 euros. Una inversión que se destinará a la construcción de un edificio de dos plantas y, en la zona exterior, zonas verdes.

El primer piso, según ha afirmado el alcalde, estará compuesto por una gran sala de 165 metros cuadrados para la utilización de los ciudadanos. "En marcha ya", ha asegurado.

"La superficie construida es grande, casi 300 metros cuadrados, un edificio adaptado, un sistema de ventilación, la construcción con aislamiento térmico y con un arquitectura de ahorro energético", ha explicado el regidor socialista.

Dudas sobre el proyecto

Vecinos del barrio de Teis y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo denunciaron en mayo que la biblioteca de Teis no cumple los requisitos técnicos para ser una biblioteca real, limitándose a un espacio multiusos sin fondos bibliográficos, servicio de préstamo ni personal cualificado.

El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, llegó a definir este proyecto como una "nueva estafa política" del gobierno de Abel Caballero. "Esta situación frustra las expectativas del vecindario tras once años de promesas incumplidas. Sala de lectura, no biblioteca", denunció.