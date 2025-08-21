Caballero asegura que Vigo "cumple sobradamente" con el mínimo de bomberos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, visita el parque de bomberos de Teis, a 21 de agosto de 2025 Europa Press

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha insistido este jueves en que el servicio de bomberos de la ciudad "cumple sobradamente" con el número de efectivos. De esta forma, ha calificado de "mentirosos" a quienes, como los partidos de la oposición y los sindicatos, denuncian que no hay bomberos suficientes.

En declaraciones a los medios durante una visita al parque de bomberos de Teis, el regidor olívico ha defendido que Vigo cumple con el número de efectivos que deben estar operativos para garantizar la cobertura y seguridad según los criterios técnicos.

Caballero ha remarcado que el número necesario de efectivos para garantizar la seguridad en la ciudad "se cumple sobradamente". Según el mencionado criterio técnico, la cifra de bomberos operativos es de 16, como indica Europa Press.

"Y quien dice que no, miente. Y sabe que está mintiendo, sabe que está mintiendo. Hay el número de bomberos necesarios para atender a Vigo, en el criterio de los técnicos de este Ayuntamiento. No lo decide un grupo político, lo deciden los que saben", ha proclamado el alcalde.

El regidor socialista ha recordado que la ciudad cuenta con una plantilla de 108 bomberos que, antes a final de año, aumentará hasta los 140 con nuevas incorporaciones. "Vigo es una ciudad bien atendida en términos de extinción de incendios y en términos de material", ha insistido.

"A los mentirosos hay que contestarles siempre (...) Siempre hay grupos políticos que están diciendo que Vigo muy mal. Pues seguramente Vigo fue el único que contribuyó en estos incendios de Galicia desde una ciudad. Luego Vigo, muy bien. No muy mal. Muy bien", ha zanjado.

Felicitar a los bomberos desplazados a los incendios de Ourense

Además, ha querido poner en valor la cooperación de los bomberos de la ciudad en la extinción de los incendios forestales que arrasan parte de Galicia. También ha destacado la capacidad y los recursos de este servicio municipal.

"Yo quiero desde aquí felicitarlos, felicitar a todos los efectivos que fueron a actuar en estos incendios", ha proclamado, y ha añadido que el servicio sigue "a disposición de la Xunta" para actuar en los fuegos "tan pronto como los necesite", como ha hecho ya en puntos como Muxía, Salceda, A Rúa o Ribadavia.