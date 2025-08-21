El BNG de Vigo propone destinar 25 millones de euros a un programa piloto de presupuestos participativos

El BNG de Vigo ha propuesto para 2026 la puesta en marcha de un programa piloto de presupuestos participativos que será presentado en la próxima Comisión Informativa de Presupuestos y Hacienda.

La iniciativa consiste en destinar al menos 25 millones de euros de las cuentas municipales para que sean los ciudadanos los que decidan el destino de este dinero. Un modelo que, según el portavoz nacionalista Xabier P. Igrexas, funciona con éxito desde hace décadas en muchas ciudades del mundo.

"Es momento de avanzar", ha declarado Igrexas, que ha acusado al alcalde Abel Caballero de convertir los presupuestos en "papel mojado", dejando cada año más de 100 millones de euros sin ejecutar.

"No podemos seguir soportando presupuestos que insisten en gasto aparencial y grandes inauguraciones, mientras nuestros barrios y parroquias continúan abandonados y las necesidades reales de las viguesas y vigueses siguen desatendidas", ha asegurado.

Para el BNG, los presupuestos participativos son un instrumento clave para fortalecer la democracia local, fomentar la transparencia y reducir desigualdades. La formación subraya que las decisiones sobre el dinero público deben responder a las necesidades reales de los barrios y parroquias, y no a los "caprichos del alcalde".

"Vigo merece unos presupuestos de toda la ciudad y para toda la ciudad", ha sentenciado Igrexas.