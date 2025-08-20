El PP de Vigo alerta de una "situación de colapso" en la Concellería de Política Social

El PP de Vigo ha alertado este martes de que el tiempo de espera medio para ser atendido por la Concellería de Política Social se eleva a un mes. Según denuncian, este departamento tiene 1.631 solicitudes iniciales sin atender.

Los populares explican en un comunicado que "así lo reconocen los datos que maneja el propio gobierno de Abel Caballero, el cual se los ha proporcionado a la Valedora do Pobo después de negárselo inicialmente al PP".

"Así de transparente es Abel Caballero", ha reprochado el concejal Fernando González Abeijón, quien ha criticado la "situación de colapso" que arrastra la Concellería de Política Social.

Además, detalla que se trata de tiempos medios, por lo que "en algunos casos esa espera es todavía mayor". Por ello, califican de "indecentes" estas cifras, sobre todo al tratarse de una concejalía que "debe responder a las necesidades acuciantes de miles de personas".

El concejal ha recordado que la propia plantilla se ha movilizado en varias ocasiones para protestar por la falta de personal. Un malestar que se hace extensivo a la ciudadanía, que ha registrado 164 quejas en el último año por el mal funcionamiento del departamento.

A este respecto, el PP ha instado a la concelleira de Política Social, Yolanda Aguiar, a solucionar esta “inaceptable” situación en lugar de “recurrir a alguna mentira” para trasladar sus culpas a la Xunta de Galicia, "administración a la cual tarda meses en enviar los informes necesarios para conceder la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga)".