Así puedes ayudar desde Vigo y su comarca a los afectados de los incendios forestales de Ourense
Se han habilitado en Vigo y comarca varios puntos de recogida de material este martes para llevar a los afectados por la ola de incendios que asola Ourense
La provincia de Ourense y sus vecinos están viviendo momentos muy complicados debido a los incendios forestales que asolan al rural. La ayuda y la colaboración ciudadana es necesaria en estos momentos para paliar los efectos de esta catástrofe y ya se han establecido varios puntos de recogida en Vigo y comarca, así como en el resto de Galicia.
En las listas que difunden los puntos habilitados por voluntarios para la recogida, aparecen ropa ignífuga, cascos con pantalla facial y protección cervical, gafas de seguridad con protección anti-humo, mascarillas FFP3, batefuegos, cubos, palas y agua, entre otros.
En el caso de Vigo, el Local Social Faísca -rúa Toledo, 9- habilitó su espacio para recoger material de las 10:00 a las 12:00 horas. También recogen alimentos no perecederos, debido a los cortes de luz ya habituales en los lugares próximos a los incendios.
También por la mañana, de 9:00 a 14:00 horas, se está recogiendo alimentos y material en Emaús -Ronda de Don Bosco, 9, interior-. Además, la sede do Casco Vello -rúa Ferrería, 5, local 2- estará disponible para la entrega de ayuda desde las 19:00 horas hasta cierre y aportan el número de teléfono 666 987 216 para organizar las donaciones.
Fuera de la ciudad olívica, la asesoría MBM de Arcade -rúa do Calvario, 38- estará abierta de 9:00 a 15:30 horas para la entrega de material, así como dos puntos en Tomiño y Gondomar.
En el primero, se podrá donar en el Barrio A Rocha, 8, y, en la segunda localidad pontevedresa, en Materiales de Construcción Quintas. Este último espacio estará disponible para la entrega de alimentos y material de 9:00 a 12:30 horas y de 15:30 horas a 18:30 horas.
Otros puntos de recogida en Galicia
La solidaridad se ha extendido por toda la comunidad autónoma, a cada una de las provincias. Estos son algunos de los puntos de recogida establecidos en el resto de Galicia.
Ourense ciudad
- Restaurante Mesón Manolo -calle Greco, 21-. Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 horas
- Amodo Tenda Concepto -calle Santo Domingo, 24-. Horario: 11:00-14:00 horas y 17:30-20:30 horas
- Sede CUT -Pura y Dora Vázquez, 11-
- Baixo -Antonio Purga, 42-. Horario: desde las 10:00 horas
- Cafetería Troya -rúa Ribeira do Canedo, 2-. Horario: de 17:00 a 23:00 horas
- Cafetería La Orensana -avenida Vistahermosa, 1-. Horario: de 16:00 a 21:30 horas
Santiago de Compostela
- El@s -Plaza de Cervantes-. Horario: de 11:30 horas a 17:00 horas
- Who Killed Bambi? -rúa Xeneral Pardiñas, 37-. Horario: 10:30-14:00 / 16:30-20:30
- Arde420 -rúa Xeneral Pardiñas, 2, baixo 4-. Horario: 11:00-14:00 / 17:00-20:30
- Aress Tattoo -Virxe da Cerca, 8-
Lugo
- Clínica Fisioterapia Ferreiro -rúa das Fontes, 26, baixo. Horario: martes de 9:00 a 16:00 horas y miércoles y jueves de 9:00 a 20:00 horas
A Coruña
- Sede Podemos -rúa Chile, 35-. Horario: solo de mañanas
- SPL Psicoloxía -Anxo Rebollo, 46-. Horario: 14:00-17:00 horas
- Centro Deportivo Crossfit DRK -calle Galileo Galilei, 25-. Horario: 7:15-15:30 / 17:00-20:00
Xinzo de Limia
- Bar Bandas -rúa do Peto-. Horario: 19:00-00:00 horas
Monforte de Lemos
- Radio Monforte -calle Ramón Otero Pedrayo, 37-. Horario: de 9:00 a 14:00 horas
- Bel Optometría -calle Manuel Hermida Balado, 6-. Horario: de 9:00 a 15:00 horas
Calvos de Randín
- Café Bar Taxi. Horario: de 8:00 a 21:00 horas
Verín
- Regueira da Cova -rúa Alameda, 21-. Teléfono de contacto: 988 683 599