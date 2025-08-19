Agentes de la Policía Nacional salvan la vida a una mujer de Vigo en plena calle

Agentes de la Policía Nacional que salvaron la vida a una mujer en la calle Venezuela de Vigo Policía Nacional de Vigo

Agentes de la Policía Nacional salvaron el pasado 11 de agosto la vida a una mujer de Vigo que sufrió un desvanecimiento cuando cruzaba la calle. La rápida intervención de los policías fue clave para su recuperación.

Los agentes circulaban por la calle Venezuela y se percataron de que alguien pedía ayuda desde la acera. Estacionaron el vehículo y observaron a la mujer, tendida en el suelo, junto a la persona que pidió auxilio.

Entonces, comprobaron las constantes vitales y comenzaron los primeros auxilios a la mujer. Segundos después, se personó una patrulla de la Policía Local, que pararon una ambulancia para ponerlos en sobreaviso.

A partir de ahí, los sanitarios se hicieron cargo de la situación y trasladaron a la mujer hasta el hospital. Una vez recuperada, el personal médico informó a la paciente sobre la importancia de la actuación de los policías, clave para que la mujer no entrase en parada cardiorespiratoria.

“En esta nueva etapa quería daros las gracias personalmente, sois mis ángeles de la guarda. Muchísimas gracias, me habéis salvado la vida”, declaró la víctima nada más salir del hospital, recordando que durante el suceso estaba semiconsciente y recordaba cómo uno de los agentes le aseguraba que no estaba sola.