Vigo mantiene el calor y las temperaturas con el avance del puente

Vigo sigue en una buena situación en lo que al tiempo respecta con el transcurso de este puente de agosto.

De esta forma, Meteogalicia pronostica para este sábado unos cielos con alternancia de nubes y claros y poco nublados o despejados.

La ciudad olívica presentará, eso sí, nieblas, que se esperan en la matinal del domingo y en la noche del sábado.

Con respecto a las temperaturas, responden a los parámetros estándar en estas fechas con mínimas que se mantienen en los 15 grados y máximas que suben a los 24 grados.

La probabilidad de precipitación es escasa, cercana al 5%.

En cuanto a la calidad del aire, mejorará desde un grado malo a un grado regular.