El tiempo en Vigo este fin de semana: la ciudad se prepara para un puente con sol y calor

Vigo se prepara para un puente con sol y calor. Durante el fin de semana se esperan cielos poco nubosos o despejados en general.

Las temperaturas serán altas en las mínimas y normales en las máximas para la época del año, con un ligero descenso de las mínimas y un descenso moderado de las máximas. Este viernes se prevé alcanzar los 30 grados, para después descender ligeramente y situarse en torno a los 25 grados.

A partir del lunes, el aire cálido se retirará de Galicia, dejando temperaturas propias de la estación, e incluso algo bajas en el tercio norte. Predominarán los vientos del norte, que aumentarán la probabilidad de lloviznas en el tercio norte, mientras que en el resto de la comunidad el tiempo se mantendrá seco.