La Primitiva deja un premio de 1,2 millones de euros en Vigo

El dueño de un boleto de 'La Primitiva' validado en Vigo (Pontevedra) percibirá más de 1,2 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este jueves, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.

En concreto, el ganador recibirá un total de 1.254.694,14 euros. El boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 88.225 de Vigo, situado en Carretera Bembrive, 226.

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 14 de agosto, ha estado formada por los números 7, 11, 16, 36, 43 y 12. El número complementario es el 26, el reintegro es el 2 y el Joker, 8891458. La recaudación ha ascendido a 11.291.185,00 euros.