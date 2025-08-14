El Concello de Vigo establece "máxima vigilancia" ante el riesgo de incendios

El Concello de Vigo mantiene las labores de "máxima vigilancia y máxima prevención" para evitar cualquier foco de incendio durante los próximos días en los montes de la ciudad.

Así lo ha acordado este jueves el comité asesor del Plan de Emerxencia Municipal de Vigo, en una reunión a la que han acudido también las concesionarias Aqualia, FCC y Vitrasa.

Como ha recordado el alcalde Abel Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación, en dicho encuentro se ha acordado continuar con el patrullaje "preventivo y disuasorio" que viene haciendo la Policía Local, así como mantener la vigilancia con drones por toda la ciudad.

"Máxima atención, máxima vigilancia y máxima prevención", ha explicado el alcalde, quien ha añadido que este operativo lleva establecido desde hace 25 días. Además, ha indicado que todos los servicios municipales están atentos a lo que pueda suceder dada la climatología y los incendios forestales.

"Tenemos que tener capacidad de reacción en dos minutos. Poder reaccionar en cuanto recibamos el primer aviso", ha recalcado el alcalde, que ha afirmado que "los medios propios nos permiten actuar con eficiencia en la ciudad y atender las emergencias con prontitud y agilidad total".

Además, Caballero ha pedido la colaboración ciudadana ante cualquier situación o actividad sospechosa, llamando al 092 y a la Policía Local. Este comité, según ha asegurado el alcalde, se reunirá cada día para valorar la situación.

Medios disponibles

El Concello cuenta con 108 bomberos del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento, de los que 56 efectivos están disponibles de forma inmediata y, en caso de que fuera necesario, podría incorporarse el personal de descanso.

Este cuerpo también cuenta con 9 vehículos con grupo de bomba, 4 vehículos de rescate y salvamento en altura, 1 vehículo de apeos, un vehículo furgón de salvamentos varios con grúa, 1 vehículo furgón acuático y un grupo electrógeno y motobomba.

En cuanto a la Policía Local, el regidor socialista ha explicado que cuenta con 333 efectivos, 99 por turno y con capacidad inmediata de incorporar más efectivos.

El Monte dos Pozos es el punto de despliegue de la vigilancia con drones que están llevando a cabo los agentes estas semanas. El Concello ha detallado que, desde el 1 de julio hasta este 14 de agosto, se han realizado 201 actuaciones de prevención en zonas forestales.