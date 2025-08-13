Vigo amanece sin niebla pero ¿aumentarán las temperaturas?

Los vigueses más madrugadores se han llevado una grata sorpresa esta mañana cuando , tal y como decían las previsiones meteorológicas, la ciudad amaneció sin niebla. Así, incluso desde primera hora de la mañana, se pudo ver el otro lado de la ría, lo cual no sucedía desde hace días.

Ahora, la principal pregunta que se hacen los vigueses es ¿cuándo se podrá volver a los arenales? Pues bien, según apunta MeteoGalicia, desde este mismo miércoles se espera un aumento de las temperaturas, con los termómetros superando los 30 grados.

De esta forma, las temperaturas serán normales para las mínimas y altas para las máximas respecto al habitual en esta época del año, con mínimas sin cambios en torno a los 16 y máximas en ascenso moderado, a pesar de que oscilarán entre los 27 y los 30.

Durante el fin de semana la ciudad seguirá bajo influencia de las altas presiones, con baja probabilidad de lluvia y temperaturas altas para esta época del año.