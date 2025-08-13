Centro Comercial Gran Vía de Vigo

Vigo

Una verja cae sobre un coche en el Gran Vía de Vigo y lo deja atrapado

La única ocupante del vehículo, una mujer, resultó ilesa

Un coche ha quedado atrapado en el aparcamiento del centro comercial Gran Vía de Vigo después de que la verja de uno de los accesos cayera sobre él.

Según testigos presenciales consultados por Treintayseis, la única ocupante del vehículo, una mujer, resultó ilesa.

"Mientras pasaba, la verja se cayó de repente y golpeó el techo del coche, dejándolo atrapado", relatan las mismas fuentes. El vehículo continúa encajado.