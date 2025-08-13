Un joven de Lugo, detenido durante O Marisquiño al portar cerca de 20 gramos de distintas drogas

La Policía Local de Vigo detuvo durante la celebración del Festival O Marisquiño a un joven, de Lugo y 28 años de edad, que portaba cerca de 20 gramos de distintas drogas presuntamente para su venta.

Como recoge Europa Press, los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado sobre las 02:15 horas, cuando agentes que trabajaban en un operativo de vigilancia en la zona observaron a un hombre cuya actividad y movimientos eran compatibles con la venta de sustancias estupefacientes.

Por ello, los funcionarios interceptaron al varón, momento en el cual el joven introdujo su mano en la entrepierna tratando de ocultar o extraer algo de la zona genital. Así, se verificó primero el contenido de la bandolera que portaba, en cuyo interior había distintas cantidades de anfetamina, cocaína, hachís, tusi y MDMA.

Además, entre su ropa se encontró más anfetamina y marihuana. También poseía 50 euros fraccionados. Por todo ello, fue detenido como supuesto autor de un delito contra la salud pública.