Bomberos de Vigo se desplazaron a Ourense para colaborar en la extinción de incendios

Los Bomberos de Vigo actuaron este martes en las tareas de extinción de incendios en Ourense. Asimismo, el Concello mantiene la vigilancia en la ciudad para prevenir posibles fuegos.

Según ha informado el alcalde Abel Caballero, recibieron un requerimiento de emergencia y los Bomberos de Vigo se trasladaron a la zona de Verín, a Salgueira y a Vilardevós.

"Desplazamos una bomba forestal pesada con casi cinco toneladas de agua y operaron cinco efectivos de bomberos", ha aclarado el regidor socialista en un audio distribuido a los medios de comunicación.

Vigilancia y colaboración ciudadana

Además de recordar que Vigo está disponible para cooperar, Caballero ha recordado que está activo "permanentemente" el dispositivo de seguridad anunciado. "Estamos haciendo patrullaje preventivo y disuasorio", ha detallado.

Una patrulla de policía en moto y varios drones recorren el área de la ciudad olívica para prevenir posibles incendios. Aun así, el alcalde ha solicitado colaboración ciudadana para diagnosticar actividades de riesgo y conductas sospechosas.

"Yo le pido a la ciudad mucha cautela, porque estamos en un momento de fuego. Tenemos que tratar que Vigo esté libre de esto", ha concluido Caballero.