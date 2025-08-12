Por qué San Roque es festivo en Vigo (y este año no lo será)

El 1 de enero, el 12 de octubre, el 25 de diciembre… el calendario español está marcado por festivos. Algunos son tan evidentes como el día de Navidad, que hasta los más pequeños reconocen sin dudarlo, y otros menos conocidos, como el 15 de agosto.

En toda España, este viernes será festivo en honor a la Asunción de la Virgen, una creencia que sostiene que María, madre de Jesús, fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrenal.

En 2025, la lista de días no laborables para cualquier vecino de la ciudad olívica suma un total de 14 festivos: dos locales, tres autonómicos y nueve nacionales.

¿Por qué en Vigo es festivo el 16 de agosto?

Cada año, los ayuntamientos disponen de dos fechas para designar como festivos locales. Estos pueden variar cada año. En Vigo, el martes de Carnaval y San Roque son los más habituales.Sin embargo, a pesar de la gran devoción que la ciudad siente por San Roque, este 16 de agosto de 2025 no será festivo en Vigo; ya que el calendario local ya asignó sus dos días festivos al martes de Carnaval (4 de marzo) y al Día de la Reconquista (28 de marzo).

La tradición dicta que el 16 de agosto se celebre a San Roque, patrón de la ciudad y protector contra enfermedades, especialmente la peste. Según la leyenda, San Roque llegó a Vigo en 1598, durante una epidemia que asoló la ciudad, y desde entonces se le considera su protector.

Romería de San Roque

Las fiestas de San Roque son la romería urbana más grande de Galicia y están cerca de ser declaradas Fiesta de Interés Turístico de Galicia. Durante tres días, el popular barrio de San Roque acoge verbenas, procesiones, exvotos, puestos de comida, actividades infantiles, artesanía, conciertos y mucho más.

En 2025, la romería comenzará el jueves 14 de agosto a las 20:30 horas, con la lectura del pregón a cargo del artista vigués Alberto Cunha, y se prolongará hasta el domingo 17. Además de los tradicionales puestos de sardinas y pulpo á feira, habrá una variada oferta de food trucks y mercadillos de artesanía.

Entre los platos fuertes de esta edición destacan la actuación de la Orquesta Mondragón, la mítica banda liderada por Javier Gurruchaga el jueves 14. Y el concierto de David Civera, que repasará los grandes éxitos de sus más de dos décadas de carrera el sábado 16.

Festivos que aún quedan en 2025

Aunque el 16 de agosto no esté libre, a los vigueses -y al resto de españoles- todavía les quedan cinco festivos nacionales por disfrutar antes de que termine el año. Eso sí, dos de ellos caerán en domingo, por lo que no supondrán un día libre adicional para estudiantes y algunos trabajadores.