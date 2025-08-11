El Concello de Vigo aprueba una ampliación presupuestaria de 72 millones de euros

El Concello de Vigo ha aprobado este lunes una ampliación presupuestaria de 72 millones, gracias al voto a favor de los 18 ediles socialistas y a la abstención de los cuatro del PP de Vigo. Los tres concejales del BNG de Vigo han votado en contra de esta resolución.

Según ha explicado el concelleiro de Hacienda, Jaime Aneiros, el objetivo de esta ampliación es "transformar toda la ciudad". También ha puesto en valor la solvencia financiera del Concello para poder acometer este tipo de acciones.

"Somos el único concello de Galicia con solvencia y capacidad para sumar recursos adicionales y extraordinarios para satisfacer y financiar las necesidades de la ciudadanía de Vigo", ha afirmado Aneiros durante el pleno de este lunes.

Entre las inversiones incluidas, se encuentran los ocho millones a políticas municipales de vivienda, con la creación de una empresa pública de vivienda, ayudas para el alquiler y para la compra de pisos.

Hay que sumar, además, 3,9 millones para colegios, 15 millones para instalaciones deportivas, 26,5 millones para humanizaciones y otros 10 para la renovación de firmes en toda la ciudad. Asimismo, también se destinarán a la mejora de infraestructuras como el edificio del Concello, la Casa da Xuventude, los bajos del Mar de Vigo y el mercado de Teis.