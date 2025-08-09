Accidente en Cangas (Pontevedra)

Accidente en Cangas (Pontevedra) Guardia Civil

Vigo

Seis heridos leves tras una colisión entre tres vehículos en Cangas (Pontevedra)

Otra de las personas implicadas ha resultado ilesa

Seis personas han resultado heridas, y otra ha salido ilesa, en una colisión entre tres vehículos en Cangas (Pontevedra), tal y como han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

Según ha relatado el 112 Galicia, el accidente tuvo lugar poco antes de las 14:00 horas de este sábado en la PO-551, concretamente entre los puntos kilométricos 15 y 16, a su paso por el alto de A Magdalena.

En concreto, fue a través del sistema de emergencia integrado en uno de los vehículos implicados el que emitió la alerta de la colisión, además de varios particulares que llamaron a la Central de Emergencias.

Por lo que se informó al 061, a la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil, Policía Local y al GES de Mos. Con todo, los heridos fueron derivados a centros hospitalarios.