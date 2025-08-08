Unos vigueses celebran la Navidad en agosto a 30 grados y se hacen virales

Todo el mundo sabe que, para que empiece la Navidad en el mundo, primero debe hacerlo en Vigo. En los últimos años, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha logrado convertir la época más mágica del año en todo un símbolo de identidad local.

Con más de 11 millones de luces LED, una noria gigante y un pintoresco mercadillo navideño, Vigo se ha consolidado como un destino turístico imprescindible durante las fiestas.

Y como un despliegue de tal magnitud no se prepara de un día para otro, en Vigo la Navidad comienza en julio. De hecho, el pasado 30 de julio, Caballero anunciaba el inicio de la instalación de las primeras luces y adornos, prometiendo una Navidad "todavía más grande".

El adelanto navideño ha despertado la sorpresa -y el humor- entre muchos vigueses. Tanto es así que se ha hecho viral un vídeo en redes sociales donde varios vecinos celebran la Navidad a 30 grados. En las imágenes, se puede ver a operarios de la empresa concesionaria colocando luces mientras un grupo de personas canta villancicos y se divierte bajo el sol. El vídeo incluye un mensaje claro: "Por petición popular: para todas las viguesas que celebramos la Navidad en agosto en plena ola de calor".