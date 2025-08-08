AVE Vigo-Madrid: Transportes anuncia un nuevo paso para construir la variante de Cercedo

Tras reducir el tiempo de viaje entre Vigo y Madrid por debajo de las cuatro horas, con la polémica supresión de paradas en Castilla y León, Transportes da uno de los primeros pasos para mejorar la conexión de Vigo y Pontevedra con Ourense y recortar aún más el trayecto hacia la capital del Estado.

La variante ferroviaria de Cercedo es una de las grandes demandas del Concello de Vigo. Transportes ha adjudicado este viernes el contrato del estudio informativo complementario para lograr la evaluación de impacto ambiental de este nuevo trazado, por un valor de 835.660 euros.

La adjudicataria de este contrato es la UTE (Unión Temporal de Empresas) ANTEA–META–INGE, formada por las empresas Antea Iberolatam, S.L.U., Meta Engineering, S.A.U. e Instrumentación Geotécnica y Estructural, S.L. El plazo de ejecución es de 24 meses.

Según explica Transportes en un comunicado, el objetivo es "someter la actuación a información pública y audiencia, así como a la evaluación de impacto ambiental a la que obliga la legislación ambiental".

Para ello, la adjudicataria realizará una campaña geológica y geotécnico que completará las investigaciones anteriores. También redactará el estudio informativo complementario, con la inclusión del estudio de impacto medioambiental de la obra.

El Ministerio de Óscar Puente considera esta actuación "una muestra más" de su compromiso con Galicia y Vigo, "en cuyo territorio se encuentra realizando otros estudios ferroviarios con el fin de mejorar su conexión con Portugal".

Por su parte, el alñcalde de Vigo, Abel Caballero, ha aplaudido la medida, asegurando que el Gobierno de España "está cumpliendo con Vigo".