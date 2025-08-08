Adjudicada la redacción del proyecto para la renovación de la sede del Ayuntamiento de Vigo

La junta de gobierno local de Vigo ha dado luz verde a la adjudicación de la redacción del proyecto para la rehabilitación de la envolvente exterior de la Casa Consistorial del Ayuntamiento.

Así, ha sido adjudicada a la UTE compuesta por Irisarri-Piñeira y Pablo Menéndez, que ha conseguido un total de 82,15 puntos. Según informa Europa Press, el precio de la contratación supera los 156.000 euros, a los que cabe sumar más de 27.000 euros de IVA.

El propio alcalde, Abel Caballero, explicó hace meses que se estima que la obra tenga un coste de unos 8 millones de euros, siendo necesaria para mejorar el aislamiento térmico del edificio, que es "una calamidad".

Según dijo en su día, la reforma exterior del inmueble permitirá que el Ayuntamiento tenga unas "condiciones mínimas" de habitabilidad, para que "no llueva" dentro del edificio, como ocurre en la actualidad en algunas salas.