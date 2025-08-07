Alertan de que la construcción del Vigo Arena conlleva la tala de 24.000 metros cuadrados de masa forestal

Ante la próxima entrada en vigor del nuevo PXOM el 27 de agosto, la plataforma ciudadana Salvemos a Barroca ha vuelto a denunciar que ni el Concello ni la Xunta de Galicia han respondido a su queja por la recalificación de 24.000 metros cuadrados de bosque para la construcción del Vigo Arena.

Según indican los vecinos, el recinto para macroconciertos ocupará una superficie de 43.158 m2 y tendrá capacidad para 17.500 espectadores. "Perderemos masa forestal, perderemos barreira contra o ruído, biodiversidade e espazos únicos", han señalado en nota de prensa.

Salvemos a Barroca se reunió con la Valedora do Pobo el pasado 10 de julio para comunicar su queja. A pesar de tener 15 días para contestar, ni la administración municipal ni la autonómica respondieron. Tampoco a la Valedora, afirman.

Por otro lado, recuerdan que la "inmensa glorieta" planificada también recibió muchas alegaciones "que non foron quen de considerar". Consideran esta infraestructura es "incompatible" con la conservación de los humedales de la Avenida de Europa.

Así, creen que el sistema de humedales de la zona está "seriamente ameazado de desaparición", así como el hábitat asociado.