¿Por qué se suspenden las fiestas de Coia? Las verbenas de Vigo, en el punto de mira

Tan solo la pandemia había frenado la celebración de las fiestas de Coia, una de las verbenas populares más importantes de la ciudad de Vigo. Hasta este año, ya que el Concello ha rechazado el Plan de Autoprotección de la Comisión de Fiestas, que se ha visto obligada a cancelar esta centenaria celebración.

Tras semanas de críticas por parte de los feriantes, que denunciaban un "veto encubierto" del Concello, la noticia saltaba este martes. La corporación de Abel Caballero transmitió a los medios de comunicación un informe en el que echaba por los suelos el Plan de Autoprotección de las fiestas de Coia.

Ante la no autorización de la administración local, la Comisión de Fiestas de Coia decidió este miércoles cancelar definitivamente sus fiestas. Consideran "inviable" presentar un nuevo proyecto en los cinco días hábiles que ha facilitado el gobierno local.

La suspensión de esta centenaria verbena viguesa apena a toda la ciudad, no solo al barrio. Junto a las de Bouzas —también en peligro—, se trata de una de las fiestas más grandes de la ciudad, que atraen a miles de personas a la Avenida de Castelao.

Origen del conflicto: las solicitudes de los feriantes

Tras el accidente mortal durante las fiestas de Matamá, la seguridad de las atracciones de feria en Vigo se puso en cuestión. En consecuencia, el Concello de Vigo parece haber decidido ser más exigente de cara a este verano.

Así, a apenas un mes de las fiestas de Coia, programadas para dentro de una semana, entre el 4 y el 7 de julio, los feriantes denunciaban que sus solicitudes no estaban siendo respondidas. Desde las asociaciones de atracciones de feria, aseguraron haber presentado hasta 150 peticiones.

Como recordó este miércoles el presidente de la Comisión de Fiestas de Coia, Manuel Carrera, tan solo dos atracciones han recibido hasta el momento comunicación del Concello, que negó a ambas la autorización.

Ante esta situación, los feriantes consideran "incomprensible" este "veto" por parte de Caballero y su equipo de gobierno. "Ha convertido los procedimientos en instrumentos de bloqueo", afirmó la secretaria de la Asociación de Empresarios de Atracciones de Feria de Galicia, Dolores Balsa.

Apuesta por la verbena

Aun así, la Comisión de Fiestas de Coia decidió mantener su tradicional verbena, que cuenta con más de cien años de historia. La decisión era mantener las actuaciones de las orquestas a pesar de no disponer de atracciones.

Esto supone una importante pérdida económica para la Comisión, ya que el 80% de su presupuesto depende de ellas. Además, cabe recordar que Coia suele apostar por grandes orquestas, como Panorama, lo cual puede supone un gasto mayor.

¿Por qué se cancelan definitivamente las fiestas de Coia?

El deseo de mantener las fiestas fue una realidad hasta este martes 24 de junio, cuando el Concello hizo público un informe desfavorable del Plan de Autoprotección presentado por los organizadores.

A este respecto, el gobierno local asegura haber informado a la asociación del informe desfavorable el pasado viernes. Desde la Comisión contradicen al Ayuntamiento, ya que afirman que les notificaron vía electrónica este lunes, después de que la secretaria llamara a la corporación para conocer el estado de su solitud.

"Es inviable enmendar en cinco días un plan que se presentó hace un mes", aseveró Carrera este miércoles al anunciar la suspensión definitiva del evento. En esa misma rueda de prensa, reiteró que esta era la principal causa de la cancelación junto al requisito de "aforar" las fiestas.

¿Qué errores contiene el plan de la fiesta según el Concello?

En el informe distribuido por el Concello, se denegaba la autorización de las fiestas "por no reunir los requisitos mínimos para su tramitación ni aclarar varios aspectos básicos de la normativa vigente".

"Los técnicos del Concello están aplicando la ley", recalcó Caballero en un acto junto a la ministra de Transición Ecológicoa, Sara Aagesen, en el que detalló que el mencionado Plan de Autoprotección no indica quién se "autorresponsabiliza".

"Fallos de esta envergadura tienen que ser subsanados en detalle", añadió el regidor socialista. Según indican desde la Comisión, son dos los errores que no pueden solventar: realizar un Plan de Autoprotección para cada día de fiestas y aforar el recinto.

En este sentido, los técnicos municipales explican que "no quedan suficientemente descritas las medidas a adoptar en caso de sobreaforo, cómo y por quien deben de ser llevadas a cabo", así como que "las mismas no parecen compatibles con el evento solicitado".

También señalan errores y fallos en la planificación de los diferentes hitos de las Fiestas, como los fuegos artificiales, los cortes de tráfico necesarios, las vías de evacuación de la zona de conciertos, y el número de escenarios y sus dimensiones, entre otros.

¿Cuál es la respuesta de la Comisión de Fiestas de Coia?

"No somos capaces de cumplir con los requisitos que nos exige el Concello", afirmó el presidente de la Comisión de Fiestas, que aseguró que habitualmente les dan diez días hábiles para corregir errores.

Especialmente, critica que no tienen los medios para controlar el aforo: "No somos un concierto de pago, ni podemos poner tornos", ha indicado.

Carrera recuerda que se tratan de unas fiestas populares, situadas en medio de una calle residencial, por lo que no pueden impedir el paso ni controlar el acceso de los vecinos que viven en los portales anexos al recinto ferial.

Por otra parte, denuncian que el Concello haya comunicado estos requisitos más estrictos una vez resuelto el informe desfavorable y no con anterioridad.

En esta línea, a pesar de que los técnicos sentencian que no han mantenido ninguna reunión con los organizadores en el mencionado informe, la Comisión asegura que sí han existido múltiples encuentros en los que se intercambiaron posturas para adaptarse a la nueva normativa.

"Me siento engañado", lamentó en rueda de prensa el Director de Seguridad de la Comisión de Fiestas, Eugenio Fernández, que mantiene que han mejorado durante estos últimos años las fiestas porque "lo que más nos importa es la seguridad del público".

Una "nueva" normativa con dos años de antigüedad

Pero, ¿de qué ley habla el Concello? El informe publicado por la corporación municipal hace referencia a dos decretos (172/2022 y 226/2022), publicados en el DOG hace más de dos años.

"La Xunta hizo una ley y es una ley que se tiene que aplicar", aseguró el alcalde, quien afirmó que se trata de "velar por la seguridad" de la ciudadanía.

Así, los vecinos y organizadores no entienden por qué "lo que el año pasado valía, este año no vale". Carrera llegó a declarar que entregar más documentación para salvar las feistas sería "perder el tiempo" porque "buscarán otra excusa" para decir 'no',

¿Qué pasará con las otras fiestas de Vigo?

De momento, las atracciones de feria siguen sin autorización por parte del Concello para montar y trabajar en las fiestas patronales de la ciudad.

Tampoco en Bouzas, la siguiente gran celebración, que está programada del 18 al 22 de julio. De momento, tan sólo se plantean reducir los días de fiesta a tres, a espera de su informe sobre su Plan de Autoprotección.