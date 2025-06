Los acusados de quemar dos buses en Vigo niegan su implicación

Los dos acusados de quemar dos autobuses Vitrasa en Vigo en el mes de abril de 2023 niegan su implicación en los hechos, pero para el fiscal las pruebas les apuntan "inequívocamente", por lo que mantiene su petición de condena para la pareja.

Este jueves se ha celebrado la segunda jornada del juicio contra ambos acusados, a quienes se les imputan dos delitos de incendio con riesgo para la vida de las personas; a él como autor material y ella como cooperadora necesaria. La Fiscalía pide para el hombre 20 años de cárcel y para la mujer, extrabajadora de Vitrasa, 10 años de prisión.

En esta sesión han comparecido varios agentes de Policía Nacional, tanto de la Brigada de Información como de Policía Científica, que reafirmaron que en el registro domiciliario de los investigados se encontraron elementos que coincidían con el material hallado en los restos de los artefactos incendiarios utilizados en los autocares siniestrados, uno de la línea C3 (con daños en la parte trasera) y otro de la línea 4A (que acabó completamente calcinado).

De hecho, uno de los testigos policiales ha señalado que las investigaciones permitieron concluir que, en ambos hechos, que se produjeron con menos de una hora de diferencia, se utilizaron artefactos incendiarios "muy similares".

Según otro de los agentes, le resultó "llamativa" la actitud de la conductora del segundo bus, el que ardió ante la parada de la Farola de Urzáiz, y encausada en este procedimiento, porque no se preocupó de acudir a los policías que se presentaron en el lugar, ni hizo ademán de intentar apagar las llamas. "Fue colaboradora cero", ha recalcado este testigo, que ha señalado que la chófer estaba "de pie, viendo como ardía el autobús, ausente".

Por otra parte, han prestado también declaración varios trabajadores de la empresa, que han confirmado que los hechos se produjeron en un contexto de conflicto laboral, y que en otras ocasiones se habían producido ataques a los buses de Vitrasa, sin que se registrasen daños personales.

También han coincidido en señalar que la empresa no daba a los empleados formación específica sobre como actuar en caso de incendio o sobre el funcionamiento y riesgos de los buses híbridos (como el que conducía la acusada y que quedó totalmente destruido por el fuego).

Acusados

Los acusados han prestado declaración al final del juicio, y ambos se han limitado a responder a unas pocas preguntas formuladas por sus respectivos abogados defensores.

Así, Marcelo F.S.S. ha negado que estuviera siguiendo ningún tratamiento médico (por los restos de una caja de medicación encontrados en uno de los artefactos incendiarios), ni que tuviera una cazadora ni unos pantalones como los que se ven en las grabaciones del autobús.

Por su parte, Patricia ha negado ser la autora intelectual o cooperadora en estos delitos, y ha explicado que no hizo ademán de apagar el incendio en su bus porque "las llamas ya estaban muy altas". Asimismo, ha señalado que nunca le dio a su pareja billetes para familiares de trabajadores (el resto de uno de ellos apareció en uno de los artefactos incendiarios) y que él tenía su propia tarjeta PassVigo para pagarse los viajes.

Finalmente, ha explicado que, a raíz de estos hechos y de su imputación en el proceso, fue despedida de Vitrasa "por burofax y sin indemnización", tras más de 22 años en la empresa.

Conclusiones de la acusación

En sus conclusiones, el Fiscal ha mantenido la petición de penas y ha reclamado indemnizaciones que suman casi 450.000 euros por los daños causados en ambos buses y los perjuicios provocados tanto a la empresa concesionaria del transporte urbano como a la aseguradora.

Según el representante del ministerio público, la investigación policial permitió recuperar pruebas que "inequívocamente" apuntan a los acusados que, por su parte, "no ofrecen ninguna explicación lógica, exculpatoria y racional".

También se ha mostrado convencido de que la acusada tenía conocimiento del plan urdido para provocar ambos incendios, y ha apuntado que es "inverosímil" que la acusada no reconociera a su pareja cuando subió al bus, aunque llevara mascarilla y gafas de sol. "Es llamativa su actitud no colaboradora cuando se produce el fuego. El conductor del otro bus incendiado sí intentó apagar las llamas y pulsó el botón de pánico", ha añadido.

En la misma línea, el abogado de Vitrasa ha subrayado que existen "sólidos indicios" y todos "concurren en los dos acusados", y ha señalado que el incendio del primer bus se produjo para desviar la atención y que no recayeran las sospechas en la conductora procesada.

Defensas

Mientras, los abogados defensores de los dos acusados han interesado la libre absolución de ambos. En el caso del acusado, su letrado ha apuntado que todos los indicios apuntados por las acusaciones son solo aplicables al primero de los buses siniestrados, y ha negado la participación de Marcelo en los hechos.

El abogado ha incidido en que la identificación del acusado por parte de una testigo "no fue concluyente" y que "no coincidían" ni los pantalones ni el color de la cazadora aportados por la viajera con las imágenes recuperadas del primer bus.

Igualmente, ha enmarcado los hechos en el contexto de conflicto laboral y en un ciclo de ataques continuos a buses, en los que no se produjeron víctimas, porque no se perseguía "dañar a personas". Por ello, ha pedido al tribunal que, en caso de que consideren culpable a su cliente, apliquen el articulo 266 del Código Penal, que prevé penas menores en el delito de incendio, porque no se puso en riesgo la vida de personas.

La abogada de Patricia ha señalado que, contra su patrocinada, solo se han presentado "indicios circunstanciales", y ha recordado que, en más de 22 años en la empresa, la acusada nunca tuvo ni una sanción ni un expediente disciplinario. "Llama la atención que su pareja hubiera prendido fuego justo en el bus que ella conduce (...), no tiene sentido", ha explicado.

También ha remarcado que no hay pruebas de un supuesto acuerdo o concertación con el autor de los incendios, ni pruebas de que la participación de Patricia hubiera sido indispensable para que el autor material de los incendios pudiera llevarlos a cabo.

Finalmente, ha insistido en la tesis del conflicto laboral, en el que se produjeron ataques a la flota de buses de Vitrasa, "siempre para hacer daño a la empresa, y nunca a los usuarios u otras personas". Por ello ha reclamado también que, en caso de condena, se aplique el artículo 266.

El acusado ha rechazado pronunciar la última palabra, mientras que la procesada ha aprovechado este trámite para reafirmarse en su inocencia y negar que se hubiera contradicho. Al respecto del testimonio de la testigo que identificó a su pareja y que dijo que olía a gasolina en el bus, ha preguntado "si tenía miedo, ¿por qué no se bajó antes del bus?" o por qué no la avisó de que olía a gasolina.