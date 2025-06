Vigo y comarca llenan sus playas este para aprovechar el buen tiempo antes de las lluvias

La amenaza de lluvias y temperaturas que rondan los 30 grados han invitado a miles de vigueses y vecinos de la comarca a disfrutar del día en los arenales de la ciudad olívica.

"He salido ahora mismo del trabajo y ya me vine directo", afirma un joven de Vigo, que no ha dudado en acudir a su playa de confianza porque "con este día no puedes aguantar en casa".

Esta es la tónica habitual en todos los arenales de Vigo, que presentan gran afluencia este lunes donde se han alcanzado los 30 grados.

Y más aún en concellos de interior como O Porriño. Algunos de sus vecinos han aprovechado su tarde libre para mudarse momentáneamente a la ciudad olívica y sus playas.

"Hoy hace mucho calor y venimos de O Porriño, donde hace muchísimo más calor que en Vigo y por eso venimos aquí a la playa para tomar el fresquito y bañarnos", confirma una de los cientos de personas que buscan su hueco en la Praia dos Olmos.

"Hay que aprovechar porque estos días va a cambiar el tiempo"

En la playa es más fácil lidiar con el calor, como dice otro vecino de la ciudad. "Hay que aprovechar porque estos días va a cambiar el tiempo", añade.

A partir de este martes por la tarde los cielos despejados darán paso a nubes y precipitaciones a lo largo del día. También bajarán las temperaturas, que rondarán entonces los 20 grados de máxima.