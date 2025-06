El BNG de Vigo sobre el mandato de Caballero: "más de lo mismo" e "inútil para las necesidades reales"

Si hace dos días Abel Caballero sacaba pecho repasando sus 18 años como alcalde de Vigo, para el BNG local, su mandato actual, del que se cumple la mitad, ha sido "más de lo mismo" e "inútil a la hora de atender las necesidades reales" de los vigueses.

Para el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, el gobierno de Caballero se define por "falta de proyecto" e "incapacidad de gestión", según ha declarado en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de los dos años que han pasado desde las últimas elecciones locales.

Para Igrexas, los más de 200 millones de euros sin ejecutar en esta legislatura "no son de ahorros", sino "anuncios que acabaron en promesas incumplidas, necesidades que no fueron atendidas, proyectos que no pasaron de grandes titulares"

Los nacionalistas han criticado la desatención de barrios y parroquias, así como del "grueso" de las instalaciones deportivas, que "se caen a pedazos por la falta de mantenimiento e inversiones". También han incidido en la "desertización cultural" y la "gallegofobia" de los conciertos de Castrelos, además del destino de "dos de cada tres euros" de los impuestos municipales a empresas privadas.

El portavoz del Bloque en Vigo también ha hecho referencia al "escándalo" del concierto de Guns N'Roses y a que en 18 años no se haya construido ni una vivienda pública municipal.

Ante esto, ha transmitido la fuerza del BNG que, "en la práctica lidera la oposición" en la ciudad, porque el PP "está reducido a una brigada de propaganda de la Xunta".

Debate del Estado de la Ciudad

Además, ante la "sordera autoritaria" del alcalde, el BNG ha convocado para este sábado, día 7 de junio, un Debate Vecinal sobre el Estado de la Ciudad, que se celebrará a partir de las 10:00 horas en el Hotel Los Galeones en formato de encuentro abierto con la participación de los movimientos sociales y vecinales de Vigo para "lograr que se escuchen las voces que algunos no quieren oír".

"Un debate con el que el BNG quiere visibilizar de forma rotunda que sí hay alternativa frente a quien no tiene nada que ofrecerle a la ciudad que más de lo mismo", ha sentenciado Igrexas.