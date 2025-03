Los vigueses más pequeños y valientes: 38 colegios se reúnen en el centro para celebrar A Reconquistiña

WhatsApp Image 2025-03-25 at 13.31.53 Treintayseis

A tres días del gran día, este jueves por la mañana era el turno de los más pequeños. Miles de niños y niñas de Vigo se han reunido en las calles del centro para celebrar la expulsión de las tropas naooleónicas de la ciudad.

turismo de vigo Qué hacer hoy martes 25 de marzo en la Reconquista de Vigo

El recorrido de A Reconquistiña arrancó en Praza do Rei, donde se concentraron los 38 colegios participantes a partir de las 10:00 horas. Una hora más, intervino el alcalde, que dió paso a una actuación musical que activo a todos los presentes en un Porta do Sol en la que no cabía ni un alfiler.

Allí, los cerca de 2.000 niños y niñas, todos vestidos con trajes tradicionales, disfrutaron de media hora de canciones populares. Las letras de clásicos como O gato, fueron cantadas a coro por todos los presentes y acompañadas al ritmo de tambores y gaitas.

La música se acabó y los escolares se dirigieron hasta O Berbés, donde juntos pudieron gozar una chocolatada que sació hasta a los más hambrientos.